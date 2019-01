A estreia do “Programa da Cristina” teve uma surpresa: Marcelo Rebelo de Sousa ligou à apresentadora em direto para lhe enviar “um beijinho”.

"Está? Daqui é Marcelo Rebelo de Sousa. Interrompi aqui uma reunião que tinha e espreitei para ver o seu primeiro programa e, como ao longo da vida, estive várias vezes consigo quando arrancou com novas fases da sua vida, queria desejar-lhe muitas felicidades e enviar-lhe um beijinho", ouve-se o Presidente da República dizer.

Cristina Ferreira, que ao princípio pensou tratar-se de uma brincadeira, acabou por ficar emocionada com as palavras do Presidente. A apresentadora disse ter dificuldade em “chamar-lhe Presidente” e perguntou se o pode continuar a tratá-lo por professor, ao que Marcelo responde que professor é o que será toda a vida.

Marcelo desejou à apresentadora “o mesmo sucesso que teve noutras fases da sua vida”, o que levou Cristina a agradecer a Marcelo por “ser o presidente de todos os portugueses”. “Quero que saiba que a porta desta casa está sempre aberta”, acrescentou Cristina Ferreira.