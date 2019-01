As temperaturas vão continuar muito baixas em Portugal continental, em especial à noite, pelo menos até ao final da semana.

As mínimas podem mesmo chegar aos cinco graus negativos em algumas regiões do território, segundo a meteorologista Ângela Lourenço, citada pela agência lusa.

"Nas regiões do interior, as temperaturas mínimas podem atingir -05 ou -04. No que diz respeito às máximas, os valores vão estar relativamente elevados e a rondar os 16/17 graus", disse a especialista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Perto do litoral vão estar perto dos zero graus ou 1 grau, acrescentou.

De acordo com a meteorologista, os locais mais frios durante o dia, serão onde o nevoeiro demora mais tempo a dissipar, estando previstas máximas de 9 graus.

Por outro lado, a especialista sublinhou que o frio que se têm sentido, e que vai continuar, não é invulgar para a época.

"Estas mínimas são normais para a altura do ano e nem são excecionalmente baixas. (...). Estamos a falar de janeiro, do inverno. Tem a ver com a posição de um anticiclone a norte do Península Ibérica que não tem permitido as superfícies frontais, que trazem a chuva", referiu.