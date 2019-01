Nada correu como planeado. Ao chegarmos ao local nenhum dos cães estava. Os cães foram presos com atilhos e correntes dentro de um pequeno armazém sem luz nenhuma, sem comida, sem água e ladravam aflitos. Foram 5 horas de resgate com várias complicações, mas conseguimos. O Bóris e a Duda já estão no Hospital Veterinário da Madeira onde já estão a receber todos os tratamentos. Este resgate jamais teria sido possível sem o apoio imprescindível do Vamos Lá Madeira que vai suportar todos os tratamentos. Agradecemos muito pelo apoio nos casos mais difíceis. Ambos estão disponíveis para adoção muito responsável e podem ser visitados no Hospital Veterinário da Madeira nos seguintes horários: Segunda a Sexta das 12h00 às 13h30 e das 18h00 às 19h00 e Sábados das 13h00 às 14h00. Muito obrigada à PSP de Câmara de Lobos que mais uma vez foi incansável com a Associação Ajuda a Alimentar Cães. Garantimos que será feita justiça. O caso não fica por aqui. Podem acompanhar todo o resgate através de vídeos na história do dia no nosso Instagram.

