Prossegue a época negra do Marselha. Em sexto no campeonato e eliminado na fase de grupos da Liga Europa e nos oitavos-de-final da Taça da Liga, o gigante francês caiu este domingo da Taça ao perder por 2-0 no terreno do Andrezieux, equipa amadora do quarto escalão. O internacional português Rolando foi titular no centro da defesa.

Outro primodivisionário a cair foi o Bordéus, e em casa: 0-1 perante o Le Havre, da Ligue 2. Assifuah, aos 48', foi o herói do conjunto secundário. Melhor sorte teve o Mónaco, que venceu pelo mesmo resultado no terreno do Perpignan Canet, com golo apontado por Sylla logo aos dois minutos. Destaque para o regresso de Rony Lopes aos relvados: o internacional português entrou aos 67', pondo fim a uma ausência de quatro meses por lesão.

Menos dificuldades encontrou o Paris Saint-Germain: triunfou por 4-0 no reduto do modesto Pontivy. A um autogolo de Jule, logo aos 24', seguiram-se golos de Neymar (70'), Mbappé (77', de penálti) e Draxler (87') a derrotar a equipa do quinto escalão.