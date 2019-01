A Taça da Ásia arrancou no sábado, com um empate entre os anfitriões Emirados Árabes Unidos e o Barém (1-1), e já teve este domingo a primeira grande surpresa: a Austrália, campeã em título, perdeu com a modesta Jordânia (0-1), mercê de um golo de Bani Yaseen aos 26 minutos.

No mesmo grupo, o B, Síria e Palestina empataram a zero, num encontro carregado de simbolismo pelas questões políticas e religiosas do conhecimento geral. No banco palestiniano, refira-se, estava um nome conhecido de alguns adeptos portugueses: Daniel Mustafá, central nascido na Argentina que passou pelo futebol português na década passada, representando Estrela da Amadora (2008/09) e Belenenses (2009/10).

Já no grupo A, o mesmo de Emirados e Barém, a Índia goleou a Tailândia por 4-1, com bis de Sunil Chhetri, jogador que passou quase despercebido pela equipa B do Sporting em 2012/13 mas que é um verdadeiro ídolo no seu país (soma 105 jogos e 67 golos na seleção).