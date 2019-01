O frio veio para ficar, pelo menos durante toda a semana. Acordar, olhar pela janela e ver tudo coberto de branco - é este o cenário para quem vive nas regiões do interior, sobretudo nos distritos de Vila Real, Bragança e Guarda. E não, não será neve, mas sim geada, já que estes distritos vão registar temperaturas abaixo de zero. Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) haverá “formação de geada e o acentuado arrefecimento nocturno”. Os distritos de Aveiro, Braga, Bragança, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Porto, Santarém, Setúbal e Vila Real estão sob aviso amarelo, o que significa que o frio pode revelar-se uma preocupação, em especial para a saúde. O alerta prolonga-se até quarta-feira, mas “é natural que depois de quarta-feira possam haver outros distritos que mantenham o aviso amarelo”, explica o IPMA ao i.

O dia mais frio é mesmo terça-feira, o que “não quer dizer que ao longo da semana, com a tendência de oscilamento, não haja outros dias mais frios”. Até agora, os mapas indicam que amanhã será o dia em que mais concelhos registam temperaturas mais baixas.

Chuva não será tema de conversa até ao próximo fim-de-semana e o sol será sinónimo de tempo seco e frio. Já Faro é o único distrito que vê o alerta amarelo terminar mais cedo. Está previsto o aumento da temperatura mínima para amanhã, deixando assim o distrito “fora do limite de aviso”.

Conselhos em tempos de frio

As gripes teimam em dar sinais e a prevenção é a única forma de fazer frente à vaga de frio dos próximos dias. Os hospitais já deram início aos seus planos de contingência e a Proteção Civil pede especial cuidado durante estes dias. Roupas mais quentes do que o habitual, comida quente e evitar bebidas alcoólicas são alguns dos conselhos. Além disso, os equipamentos de aquecimento podem revelar-se também um perigo quando não usados em segurança, sobretudo pela libertação de monóxido de carbono.

Aquecimento

• Verificar se os equipamentos de aquecimento estão em boas condições

• Manter as divisões da casa ventiladas em caso de existir lareira, equipamentos a gás ou salamandras

• Não dormir com equipamentos de aquecimento ligados

Roupa

• Usar várias camadas de roupa

• Adequar o vestuário à temperatura ambiente

• Proteger as extremidades do corpo usando luvas, gorro e cachecol

Outros

• Evitar as mudanças bruscas de temperatura

• Beber e comer alimentos quentes e evitar bebidas alcoólicas