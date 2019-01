A JSD questionou a Câmara de Lisboa por cobrar a taxa turística de dormida a estudantes. Numa pergunta à autarquia, os sociais-democratas querem saber por que razão os alunos não estão isentos desta taxa, que aumentou este ano de um para dois euros.

No texto, a juventude partidária refere que a situação lhes foi reportada por alunos que estão deslocados em Lisboa a estudar no Ensino Superior e que acabaram por encontrar uma solução de habitação “economicamente suportável em hostels e alojamento local”, depois de não terem tido vaga em residências universitárias e tendo em conta os “preços proibitivos no mercado de arrendamento”.

Para a líder da JSD, Margarida Balseiro Lopes, a situação “é inaceitável”. “Já não basta a um estudante não ter vaga numa residência universitária nem ter as dificuldades de um mercado de arrendamento sem apoio a estudantes ainda é obrigado a pagar taxa turística para estudar no ensino superior. Espero que a câmara municipal tenha a decência de alterar esta situação”, afirmou ao Público.