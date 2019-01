A primeira-ministra britânica, Theresa May, insistiu ontem que o acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia será votado na Câmara dos Comuns. “Vamos realizar a votação. O debate começará na próxima semana e continuará até à semana seguinte”, disse a líder britânica quando questionada num programa da BBC. Espera-se que a discussão do acordo comece hoje no parlamento britânico, com os deputados a votarem no dia 15 de janeiro.

A imprensa britânica começou, nos últimos dias, a especular sobre a possibilidade de o governo poder vir novamente a adiar a votação, tal como fez em dezembro. May teve de vir a público reafirmar a intenção de submeter o acordo por si negociado com Bruxelas ao voto dos deputados. A líder britânica, ainda que legalmente vinculada a submeter o acordo a votação até 21 de janeiro, apresentou uma data concreta - 15 de janeiro - depois de o líder trabalhista, Jeremy Corbyn, a ter ameaçado com uma moção de confiança.

May aproveitou ainda a ocasião para anunciar que iria dar ao parlamento uma maior palavra sobre a futura relação entre o Reino Unido e a União Europeia, sem, no entanto, avançar mais pormenores sobre como o fará.