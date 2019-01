No primeiro jogo pós-Rui Vitória, o Benfica apanhou um enorme susto mas acabou por vencer o Rio Ave por 4-2, regressando à condição ao segundo lugar do campeonato. As águias ficam agora à espera do resultado do Braga-Boavista, que irá decorrer ainda este domingo, e ainda do Tondela-Sporting de amanhã para saber se conseguirão manter o posto - além, claro, do FC Porto-Nacional, que também terá lugar esta segunda-feira no Estádio do Dragão.

Logo aos 17 minutos, Gabrielzinho colocou o Rio Ave em vantagem na Luz, no primeiro jogo do Benfica com o técnico interino Bruno Lage no banco, e tudo se parecia complicar ainda mais para os encarnados quando, apenas três minutos volvidos, Bruno Moreira ampliou a vantagem dos vila-condenses - também eles a estrear um treinador, Daniel Ramos.

A resposta começou a consolidar-se aos 27', com Seferovic a reduzir, assistido por Grimaldo - e com uma simulação brilhante de João Félix -, e ganhou ainda mais forma aos 31', agora com o menino de 19 anos a finalizar após excelente trabalho do internacional suíço. Logo a abrir a segunda parte, Grimaldo fez uma extraordinária jogada individual, atirando ao poste da baliza à guarda de Leo Jardim, e aos 64' aconteceu finalmente a reviravolta, com João Félix a bisar, após cruzamento do recém-entrado Zivkovic. Seis minutos depois, num contra-ataque fulminante depois de uma excelente ocasião para o Rio Ave, Pizzi assistiu Seferovic e o suíço também bisou, selando assim o resultado e o triunfo do Benfica.