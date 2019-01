O presidente da Comissão Política Concelhia de Braga do PS, Artur Feio, renunciou ao mandato, justificando a decisão com a "necessidade de responder a constantes imputações de falta de legitimidade" de que tem sido alvo.

A demissão foi transmitida, no sábado, no decorrer de uma reunião "convocada com caráter de urgência", sendo que apresentaram também a renúncia todos os elementos do Secretariado da Secção, bem como a "esmagadora maioria" dos membros da Comissão Política.

Recorde-se que Artur Feio foi eleito para o cargo em janeiro de 2018, num ato eleitoral muito contestado. A lista opositora, liderada por Jorge Faria, considerou que a lista de Feio não podia ter ido a eleições porque "violou o regulamento" do PS ao ser entregue sem a respetiva moção política.