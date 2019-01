A líder do CDS disse que, em vez da prenda, "calhou a fava" aos portugueses com o governo de António Costa."Quando nos apercebemos que há indicadores que não batem certo com o discurso oficial do primeiro-ministro, percebemos que, quase em Dia de Reis, a todos nós está a sair-nos a fava e não a prenda do bolo rei, que já caiu em desuso", afirmou, durante o tradicional jantar de reis das concelhias da região Oeste, em Torres Vedras.

No último ano da atual legislatura, a centrista defendeu que o governo liderado por António Costa está a deixar o "país preso por arames", por ter "dificuldades em assumir responsabilidades", apesar de beneficiar de uma "conjuntura internacional e nacional favorável".

Para Assunção Cristas, "o governo não cumpre o que promete", dando o exemplo do que se passou com a contagem do tempo de serviço dos professores."Bem andou o senhor Presidente da República quando vetou um diploma do governo vergonhosamente aprovado, com o simulacro de uma negociação que não existiu", considerou.