Um dia de grandes surpresas na terceira ronda da Taça de Inglaterra, mas nenhuma delas aconteceu no Estádio Etihad, onde o Manchester City confirmou o favoritismo e venceu o secundário Rotherham por concludentes 7-0. Sterling, Foden, Gabriel Jesus, Mahrez, Otamendi, Sané e Ajayi, este na própria baliza, fizeram os golos dos citizens, onde desta feita Bernardo Silva não foi utilizado (ficou no banco).

O grande choque da tarde surgiu de Londres, onde o Fulham foi eliminado em casa pelo Oldham, atual décimo classificado da quarta divisão inglesa: 1-2. Os cottagers até estiveram a ganhar (Odoi marcou aos 52'), mas permitiram a reviravolta no último quarto de hora, primeiro com um penálti de Surridge (76') e depois com um tento de Lang a dois minutos dos 90. Pelo meio, Mitrovic falhou uma grande penalidade para o conjunto primodivisionário.

O Leicester também não fez melhor, ainda que fora de casa. Os foxes caíram aos pés do Newport County, 13.º classificado também do quarto escalão inglês, pelo mesmo resultado do Fulham-Oldham. Matt adiantou a equipa da casa logo aos dez minutos, com Ghezzal a empatar para o Leicester aos 82'. Apenas três minutos depois, porém, o Newport beneficiou de uma grande penalidade e Amond converteu-a com sucesso, consumando a incrível vitória. Ricardo Pereira foi suplente não utilizado no Leicester, enquanto Adrien Silva voltou a não ser convocado.

Destaque ainda para o Watford, que contou nos 90 minutos com o jovem internacional português Domingos Quina na vitória por 2-0 em casa do Woking, equipa das divisões amadoras de Inglaterra.