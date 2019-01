Um choque frontal interrompeu a circulação pela EN13, na Ponte de Fão, que liga à sede do concelho, Esposende, durante esta madrugada de sábado para domingo, provocando dois feridos, um dos quais com fratura exposta, que foram assistidos no Hospital de Braga.

Uma das duas vítimas teve de ser desencarcerada pelos Bombeiros Voluntários de Fão, a operar no teatro de operações, na entrada norte daquela ponte, da freguesia de Gandra, Esposende, sob o comando do subchefe Gustavo Costa.

As vítimas, dois homens, com 27 e 55 anos de idade, receberam socorro pela parte de 17 operacionais, dos Bombeiros Voluntários de Fão, além do Posto Territorial da GNR de Barcelos e ainda da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM que se encontra baseada no Hospital de Barcelos.

O despiste de um dos automóveis, que chocou contra a outra, levou à interrupção da via, no sentido norte/sul (Esposende/Fão) durante cerca de duas horas, tendo o trânsito sido regularizado por militares da GNR de Esposende, que logo tomaram conta da ocorrência.