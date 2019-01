Por vezes há comportamentos que se tornam inaceitáveis e que começam a perturbar a relação em que se está, e há coisas que simplesmente um companheiro não deve pedir ao outro.

A revista Prevention destaca as sete coisas que nunca deve aceitar que lhe peçam.

- Mudar a sua aparência;

- Renunciar ao seu prazer em favor do outra/a;

- Cortar relações com amigos ou familiares e deixar de combinar programas com eles;

- Abdicar da sua privacidade;

- “Esquecer” os problemas;

- Quebrar barreiras estabelecidas;

- Sentir-se mal com determinadas situações;

Artigo publicado em junho de 2017