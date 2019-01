A Força Aérea regatou duas pessoas que estavam desaparecidos desde sábado na ilha açoriana do Faial.

Tio e sobrinho saíram de casa de manhã para a apanha da erva daninhas, mas o alerta do seu desaparecimento só foi dado ao final do dia. As buscas foram suspensas por volta das 22h30.

Os homens foram encontrados esta manhã, na zona da costa entre o farol da Ribeirinha e a ponta dos Cedros, uma zona de difícil acesso por terra. Foram resgatados por um helicóptero Merlin da Força Aérea.

Os dois homens não apresentavam ferimentos graves.