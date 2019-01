Christian Paluk não imaginava que as suas férias de Natal na Europa iriam ficar marcadas por um momento heróico a bordo de um avião da TAP.

Tudo aconteceu no dia 30 de dezembro na ligação entre Munique e Lisboa. O agente da polícia do estado de Massachusetts (EUA) estava no avião da companhia portuguesa, a preparar-se para regressar a casa, quando uma turista alemã se sentiu mal.

Segundo o testemunho do departamento da polícia de Massachusetts no Facebook, Christian Paluk apercebeu-se de que algo não estava bem ao reparar nas movimentações dos assistentes de bordo. Quando o capitão perguntou se havia algum médico a bordo, ninguém respondeu.

Foi aí que Christian entrou em ação: o polícia norte-americano foi ter com as hospedeiras de bordo e percebeu que a turista, de 43 anos, estava a ter convulsões. Christian pegou no kit e “estabilizou a vítima”, que foi levada para o hospital mal o avião aterrou em Lisboa.

“Esta história relembra-nos qual o verdadeiro significado desta quadra”, lê-se na publicação da polícia de Massachusetts, que tem já mais de 3000 gostos.