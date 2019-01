Uma árbitra da Associação de Futebol de Lisboa foi agredida durante um jogo de futsal no sábado passado.

A informação foi confirmada no Facebook pela Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF).

Inês Gomes apitava o jogo entre as equipas infantis do Centro Popular de Cultura e Desporto (CPCD) e do Povoense quando tudo aconteceu. O treinador do CPCD não gostou das decisões da árbitra e agrediu-a “com uma cabeçada” e “cuspindo-lhe na cara”.

“Inês Gomes não precisou de assistência hospitalar mas já apresentou queixa às autoridades, visto o jogo não ter policiamento”, refere a APAF, que já mostrou o seu apoio à vítima.