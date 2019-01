Diz a música popular portuguesa que “o melhor dia para casar, sem sofrer nenhum desgosto, é o 31 de julho”. Curiosamente, os dados do INE a que o i teve acesso mostram que, em 2016 e 2017, os últimos dias de julho estão efetivamente na lista dos que mais tiveram casamentos. Em 2016, por exemplo, o dia 30 de julho (sábado) foi o dia que mais celebrações teve durante o mês em questão (676) e quase em relação ao ano todo. Apenas foi superado pelo dia 3 de setembro, sábado, com 691. Já em 2017, o dia com mais celebrações foi o dia 2 de setembro, um sábado, com 715, seguido do dia 30 de julho, domingo, com 676.

Apesar de os dias mais procurados serem os referidos anteriormente, a verdade é que no bolo total o cenário é diferente. Se o objetivo é saber o mês preferido e não o dia, pode dizer-se que agosto continua a ser o mês dos casamentos. Nos dois anos analisados, foi este o mês que registou mais casamentos. Em 2016, com 5245 e, em 2017, com 5263.

Os dados a que o i teve acesso mostram ainda que também existem dias em que é possível que se celebre apenas um casamento ou até simplesmente nenhum. É o caso do dia 25 de dezembro. Em 2016, foi celebrado um. Em 2017, simplesmente ninguém casou. Aliás, este foi o único dia do ano em que não houve um único casamento. Já no primeiro dia do ano de 2016 houve oito casamentos, enquanto a 1 de janeiro de 2017 foi realizado um.