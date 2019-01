Durante o incêndio de Monchique, em agosto do ano passado, um camião dos Bombeiros Vluntários de Lagos sofreu um acidente. Passados cinco meses, João Lopes, um dos bombeiros que seguia na viatura, está dependente de uma máquina de oxigénio e diz não ter qualquer apoio do Estado.

Em entrevista à TVI, o bombeiro explicou que o acidente provocou-lhe lesões graves nos pulmões, na sequência de um traumatismo torácico. João Lopes não consegue trabalhar e está na lista de espera para um transplante pulmonar.

“Ninguém me ajudou em nada, nem bombeiros, nem Liga dos Bombeiros”, afirmou o bombeiro, que revelou ter passado por dificuldades: “Já tivemos alturas em que não tínhamos nada para comer”.

“Sinto-me injustiçado por não ter o apoio que deveria ter. A minha vida sempre foi os bombeiros. Sempre. Eu dei a minha vida pelos bombeiros”, acrescentou o bombeiro de 54 anos.

Por agora, o ex-bombeiro e a família vivem apenas com 400 euros que João recebe pela baixa. De acordo com a TVI, a seguradora responsável pelo caso não assumiu as lesões provocadas pelo acidente pois, meses antes, os médicos já tinham detetado bolhas nos pulmões de João.