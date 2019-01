O vereador dos direitos civis da Câmara Municipal de Lisboa, Manuel Grilo, revelou no sábado que a autarquia estima que, entre 2015 e 2017, houve "uma redução de 50% no número de pessoas em situação de sem-abrigo".

"Em termos numéricos, entre 2015 e o final de 2017, houve uma redução de 50% do número de pessoas em situação de sem-abrigo, a dormir efetivamente na rua", disse aos jornalistas, durante uma visita com o Presidente da República a vários locais da cidade onde existem sem-abrigo.

Manuel Grilo explicou à agência Lusa que a Câmara de Lisboa está agora a realizar uma nova contagem e que os números não deverão mudar muito.

Tendo em conta as baixas temperaturas que se têm feito sentir no país, a autarquia lançou medidas de precaução, como a abertura dos centros de acolhimento às 16h00. Para além disso, se as temperaturas baixarem até aos 3 ºC, é lançado um plano de contingência, que abrange medidas como a abertura de estações de metro e de pavilhões.