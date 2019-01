Um jovem foi apanhado por furto numa capela em Viseu, pela GNR de Viseu, que ainda foi a tempo de recuperar todo o material surripiado, constituído por dezenas de peças de cariz religioso.

O Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Comando Territorial de Viseu identificou o suspeito, de 23 anos, indiciado pela autoria do furto de dezenas de artigos religiosos, no concelho de Viseu, prosseguindo o processo já ao cargo do DIAP de Viseu do Ministério Público.

No seguimento de uma denúncia de um furto numa capela, ocorrido no dia 2 de janeiro, a GNR efetuou diligências o que possibilitou identificar o presumível autor, realizar duas buscas domiciliárias e apreender diversos artigos religiosos, entre os quais,14 estolas, duas casulas, duas bolsas de corporal/burça, um carrilhão, um missal romano, um turíbulo, um crucifixo, um cibório, um cálice e um quadro, segundo referiu o oficial de Relações Públicas do Comando Territorial de Viseu, tenente-coronel António Dias.