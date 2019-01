O segundo-comandante dos Bombeiros Voluntários de Braga, Alberto Lusquinhos, que devido a doença prolongada, estava internado no Hospital de Braga, faleceu este sábado.

Alberto José Antunes Lusquinhos, de 66 anos, que ainda na recente festa natalícia da corporação tinha sido homenageado, irá a sepultar segunda-feira, após a partir da manhã de domingo ficar em câmara ardente, no quartel da corporação, situado no Largo Paulo Orósio, no centro da cidade de Braga.

O Comandante Lusquinhos, que combateu na Guerra Colonial, tinha 48 anos de serviço, nos Bombeiros Voluntários de Braga, sendo detentor de várias condecorações, entre as quais o crachá de ouro atribuído pela Liga dos Bombeiros Portugueses.

Na segunda-feira pelas 13 horas o Comandante Lusquinhos seguirá para a missa de corpo presente na Igreja do Pópulo, em Braga, que se realizará pelas 15 horas, seguindo-se o cortejo fúnebre em direção ao Cemitério do Monte d'Arcos, em Braga.