José Torres traiu a mulher e na tentativa de conseguir o seu perdão resolveu tatuar a confissão do adultério no corpo.

Na mensagem, tatuada ao longo do corpo do homem, pode ler-se: "Eu, Jose L. Torres, estou a fazer uma tatuagem voluntariamente, no dia 2 de janeiro de 2019, de modo a conseguir conquistar a confiança da minha mulher de volta pelo sofrimento e dor que causei no nosso casamento".

"Eu sou mentiroso, traidor, manipulador, um velhaco, um amante de prostitutas, um desonesto e desrespeitador", continua.

Uma atitude que já está a tornar-se viral nas redes sociais, mas resta saber se será suficiente para reconquistar a confiança da sua companheira.