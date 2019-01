Pedro Teixeira e Rita Pereira assumiram as rédeas da apresentação da mais recente edição do programa da TVI “Dança com as Estrelas”.

Cerca de uma semana depois, a atriz está oficialmente de regresso à pista de dança, para conduzir de novo o programa de domingo à noite da estação de Queluz de Baixo.

O par de apresentadores já revelou que o programa de amanhã irá contar com muitas surpresas sendo que uma delas será a dança que Pedro Teixeira e Rita Pereira irão protagonizar.

"Bom diaaaa! Amanhã há Dança com as Estrelas e nós também vamos dançar", revelou o ator nas redes sociais.