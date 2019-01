Terminado o ano de 2018 é altura de congratular os mais atarefados, e a família real britânica não foge à regra. Com 518 presenças em eventos no ano que passou, a princesa Ana, segunda filha da Rainha Isabel II, foi considerada a pessoa mais trabalhadora da família real britânica.

Aos 68 anos, a princesa Ana marcou presença em mais eventos do que William [220 eventos], Harry [193] e Kate Middleton [87] juntos. Meghan Markle, segue na frente de Kate, com 96 eventos no ano de 2018.

Em segundo e terceiro lugares surgem os seus irmãos, o príncipe Carlos, com 507 eventos, e o príncipe Eduardo, com 463.

A Rainha Isabel II, que embora tenha já 92 anos, esteve em 283 eventos, arrecadando, por isso, o quinto lugar.