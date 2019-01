O possível interesse do Benfica em Luís Castro, técnico do V.Guimarães, obrigou o emblema minhoto a emitir um comunicado, onde relembra o Regulamento Disciplinar da Liga, que se refere ao aliciamento.

Na mesma nota, o clube garante que "não aceita, nem aceitará que se pretenda alimentar uma “novela” com base especulativa", pelo que a SAD vimaranense exige respeito de todos os intervenientes e diz manter "a posição assumida aquando do interesse manifestado por parte de um clube inglês no seu treinador principal, entendendo como hostil qualquer abordagem nesse sentido".

Leia o comunicado na íntegra:

«Perante o conjunto de notícias, produzidas por alguns órgãos de comunicação social, e que relacionam um eventual interesse de uma outra Sociedade Desportiva pelo treinador principal do Vitória Sport Clube, impõe-se esclarecer o seguinte:

1. A Vitória Sport Clube, Futebol SAD não aceita, nem aceitará que se pretenda alimentar uma “novela” com base especulativa, colocando em causa a tranquilidade do trabalho da equipa do Vitória;

2. A Vitória Sport Clube, Futebol SAD aconselha alguma Comunicação Social, a uma leitura atenta ao Artigo 85º-A do Regulamento Disciplinar da LPFP, de forma a suportar, melhor, as suas crónicas;

3. Entende a Vitória Sport Clube, Futebol SAD que a Comunicação Social não pode ignorar que é parte integrante, e fundamental, do fenómeno desportivo e que de si se espera que contribua para um futebol assente em transparência, princípios éticos e defesa da verdade desportiva. A mesma não pode ignorar que o Vitória SC terá, a curto prazo, dois encontros com a Sociedade Desportiva que a Comunicação Social tem colocado como interessada no referido treinador;

4. A Vitória Sport Clube, Futebol SAD manterá, em qualquer circunstância, a posição assumida aquando do interesse manifestado por parte de um clube inglês no seu treinador principal, entendendo como hostil qualquer abordagem nesse sentido;

5. A Vitória Sport Clube, Futebol SAD exige, assim, respeito de todos os intervenientes, bem como da Comunicação Social, reiterando que a instituição está focada no cumprimento dos objectivos a que se propôs na presente temporada, começando já pelo encontro de amanhã.»

Recorde-se que durante a tarde, em antevisão ao encontro com o Belenenses SAD, referente à 16.ª jornada da Liga portuguesa, o técnico garantiu que a possiblidade não alterava em nada a preparação desta partida tendo recusado respondar a mais perguntas em relação a uma possível mudança para o clube da Luz.

“Não mexe nada com a preparação da equipa. Respeitamos muito a massa associativa, o clube e estamos todos muito focados nos objetivos para o próximo jogo”, declarou.

Os vimaranenses deslocam-se, também este domingo, até ao Jamor, para medir forças com o plantel orientado por Silas.

O clube da cidade berço fecha o top-5 na tabela classificativa, com 25 pontos, três de vantagem em relação ao Belenenses SAD, que segue instalado na 8.ª posição.