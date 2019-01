Em maio de 2017, Manchester foi alvo de um ataque terrorista, reivindicado pelo Estado Islâmico, durante o concerto de Ariana Grande. No mês que se seguiu à tragédia, a cantora regressou à mesma cidade para dar um concerto, onde angariou cerca de 11,3 milhões de euros para o fundo de emergência 'We Love Manchester', para as vítimas do atentado, que provocou 22 mortos.

A atitude da cantora foi muito elogiada e, segundo avança o jornal britânico “The Sun”, o título de honra damehood, seria atribuído a Ariana Grande, pela Rainha Isabel II, durante o evento 'New Year’s Honours'.

No entanto, a artista norte-americana recusou e, segundo amigas da cantora, Ariana Grande sentiu-se lisonjeada, mas "declinou educadamente"o convite do comité pois "além de ainda estar de luto", a cantora temeu que alguns dos afetados pela tragédia considerassem a atribuição em causa “insensível”.