José Mourinho não nega a possibilidade de orientar o Benfica num futuro próximo, avança o jornal A Bola.

De acordo com o desportivo, o ex-treinador do Man. United está indisponível para assumir o comando técnico das águias no imediato, mas não descarta a hipótese de assumir o cargo de treinador dos encarnados na próxima época, 2019/2020.

A confirmar-se, este trata-se de um regresso ao clube onde, em 2000/2001, começou a carreira de treinador.

Mourinho tem sido, de resto, um dos nomes mais fortes apontados ao cargo, e a imprensa nacional desportiva garante mesmo que Luís Filipe Vieira, presidente dos encarnados, está a "tentar de tudo" para concretizar este regresso.

Por enquanto, será Bruno Lage, ex-treinador da equipa B dos encarnados, a assumir interinamente a equipa, e, se corresponder, deverá orientar o plantel da equipa principal do clube da Luz até ao verão.

Recorde-se que outros dos nomes mais falados na imprensa nacional desportiva têm sido os de Abel Ferreira e Luís Castro, treinador do SC Braga e V.Guimarães, respetivamente, que também já reagiram a esta possibilidade.