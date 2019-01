Durante a manhã deste sábado, um tiroteio num centro de bowling em Torrance, na Califórnia, fez três vítimas mortais e quatro feridos, sendo que o estado de saúde das vítimas é ainda desconhecido.

No vídeo abaixo, feito no interior do centro pode ver-se um polícia a tentar ajudar uma das vítimas, entre gritos de aflição dos seus amigos.

As autoridades emitiram um alerta através do Twitter, onde pedem à população que evite aquela zona.

ATENÇÃO: As imagens podem ferir a suscetibilidade dos leitores mais sensíveis

Vídeo: