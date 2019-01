Na sequência da polémica gerada devido à participação de Mário Machado, líder do movimento de extrema direita Nova Ordem Social, na passada quinta-feira, no programa ‘Você na TV’, a TVI decidiu suspender a rubrica “Diga de Sua (In)Justiça” no programa da manhã da estação televisiva de Queluz.

Uma rubrica da autoria do jornalista da TVI, Bruno Caetano, que fica, desta forma, suspensa devido a uma “quebra de confiança”.

O apresentador Manuel Luís Goucha anunciou a decisão, na passada sexta-feira, no programa de José Eduardo Moniz, “Deus e o Diabo”.

No mesmo programa esteve também presente Sérgio Figueiredo, diretor de informação da TVI, que fez questão de reforçar: “Para que fique mesmo claro: a informação da TVI e a TVI consideram que o modelo de sociedade que o sr. Mário Machado defende é repugnante e é abjeto.”