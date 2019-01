Este sábado, um casal foi encontrado morto em casa, na zona de Lagoa, no Algarve, pelas 12h03.

O alerta foi registado na Proteção Civil para um possível homicídio seguido, de suicídio.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Faro, citada pelo JN, os bombeiros foram chamados "para uma abertura de porta com socorro"

"Depois de abrirem a porta encontraram duas pessoas sem vida e com ferimentos de arma de fogo", explicou a mesma fonte.

O casal tinha uma idade compreendida entre os 50 e os 60 anos.