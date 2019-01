Tanto para as noivas como para os noivos, o dia do casamento é especial e tudo tem de estar perfeito. Mas afinal, quais são as tendência dos casamentos para este ano?

Parece sempre mais difícil inovar nos fatos. Ainda assim, há cada vez mais margem para os homens. Os coletes chegaram em força, o que é ótimo para colmatar o mau hábito de despir o casaco.

E no que toca aos bouquets? Querem-se simples ou mais complexos?

Tendencialmente mais simples no seu todo, mas com uma dose de sofisticação no aspeto.

