Esta quinta-feira, cinco pessoas da mesma família morreram na província da Zambézia, em Moçambique, depois de terem sido atingidas por uma descarga atmosférica(raio), avançou ontem, sexta-feira, o comandante da Polícia da República de Moçambique no distrito de Maganja da Costa, Vasco Mariano.

A mesma fonte explicou que tudo aconteceu enquanto a família – um casal e três filhos – dormiam em sua casa.

“Na Maganja da Costa caiu muita chuva na quinta-feira, acompanhada de trovoadas e ventos fortes", disse Vasco Mariano, citado hoje pela Agência de Informação de Moçambique (AIM).

Recorde-se que desde o mês de outubro, as autoridades moçambicanas já registaram, pelo menos, 12 vítimas mortais no centro e norte do país devido ao mau tempo, segundo o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC).