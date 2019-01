A Emirates vai começar a recrutar em Portugal já a partir da próxima semana. A companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos vai realizar dois ‘Open Days’: o primeiro decorre já no dia 7 de janeiro, na próxima segunda-feira, em Lisboa, no DoubleTree by Hilton Lisboa – Parque da Fontana -, pelas 08h00.

O segundo dia está marcado para 9 de janeiro, quarta-feira, em Faro. O evento de tem início às 08h00 e vai realizar-se no Hotel Faro, na Praça D. Francisco Gomes.

Para poder candidatar-se às vagas, deve apenas levar um currículo atualizado em inglês e uma fotografia recente.

Critérios de recrutamento da Emirates

Na maioria dos casos, a companhia aérea exige que os candidatos tenham, pelo menos, 21 anos na altura da inscrição e um alcance de braço de 212 cm quando estão em ponta dos pés.

É de relembrar que a tripulação da Emirates tem diversas vantagens: rendimento livre de impostos, casa moderna gratuita para partilhar, transporte gratuito de ida e volta para o trabalho e cuidados de saúde, descontos especiais em compras e atividades de lazer na cidade.