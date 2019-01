Não podia terminar esta semana sem vos falar do Roberto Leal. Conheco-o há mais de 20 anos e tenho poe ele um respeito imenso. Não só pelo artista. Principalmente pelo exemplo que se esforça por ter, transmitindo uma mensagem de esperança, de alegria, de vontade de viver e de estar bem com a vida. Chegou a minha vez de lhe prestar uma justa retribuição. Acreditando nas suas palavras e na sua infindável energia estou certo que ultrapassará esta dura batalha. Como lhe costumo dizer, ele é o "Nosso" Rei Roberto, e em breve estará a rir alto e em bom som. #homenagem #esperança #robertoleal #alegria #vida #exemplo #portugal #recordtv #sbt #tvglobo

