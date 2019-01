Na manhã deste sábado, pelas 11h25, cerca de 20 pessoas estavam concentradas no Marquês de Pombal, em Lisboa. No entanto, o número foi subindo ao longo da manhã e, neste momento, estarão cerca de 80 pessoas reunidas a manifestar-se junto ao Marquês de Pombal.

No local, o i apurou que a PSP formou uma barreira de segurança para que os manifestantes não se dirigissem para a Avenida da Liberdade, mas a mesma força de autoridade não conseguiu impedir que os protestantes furassem essa barreira.

O protesto está a ser controlado pela PSP que destacou mais de uma dezena de operacionais.

No que diz respeito às reivindicações destes manifestantes, as mesma se prendem com as do primeiro protesto, realizado a 21 de dezembro de 2018, e estão relacionadas com a redução de taxas e impostos - como o IVA e o IRC -, o "fim do imposto sobre produtos petrolíferos" (ISP) e "a redução para metade do IVA sobre combustíveis e gás natural", lia-se no comunicado pelo grupo organizado de manifestantes organizado no Facebook.

Os protestantes defendem ainda o aumento do salário mínimo nacional para os 700 euros, tanto no setor público como no setor privado.