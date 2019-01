Este fim de semana o sol vai voltar. No entanto, as temperaturas baixas vão continuar a fazer-se sentir nos próximos tempos e este fim de semana não é exceção.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para este fim de semana as temperaturas máximas em Faro, Lisboa e Porto irão registar valores que rondam os 18 graus Celsius, os 14 e os 15 graus, respetivamente. Já Guarda e Vila Real vão ser os distritos com temperaturas bem mais frias, que podem atingir os 9 graus Celsius e os 11ºC, com uma mínima que pode atingir graus negativos, -1ºC.

Coimbra, Castelo Branco, Aveiro e Viana do Castelo vão ter máximas com 13ºC. Nos distritos de Beja, Portalegre, Santarém, Viseu e Bragança as temperaturas máximas rondarão os 14ºC.

Em Setúbal, Évora, e Braga com 15ºC e Leiria com 17ºC.

As temperaturas mínimas, vão atingir valores negativos em Braga, Bragança e Vila Real, com o termómetros a chegarem aos -1ºC. Leiria, Castelo Branco e Viseu atingem 1ºC e Viana do Castelo e Aveiro podem chegar aos 2ºC.

Amanhã, domingo, as temperaturas vão manter-se praticamente iguais, sem grandes alterações.