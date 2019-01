Na aldeia de Vale de Salgueiro, em Mirandela, as crianças têm luz verde para puxarem de um cigarro e fumar.

Os pais das crianças são os próprios a dar permissão para que, durante dois dias, os meninos e meninas da aldeia andarem com maços de tabaco e fumarem na rua.

E é exatamente por esta particularidade que a Festa dos Reis de Vale de Salgueiro ganhou dimensão nacional. Em declarações à Lusa, Carlos Cadavez, presidente da junta, diz que se trata de um ritual antigo e que “Reis sem cigarros não é festa”. Ainda assim, Cadavez reconhece que houve algumas alterações.

"Começaram a aparecer as televisões e as pessoas põem o cigarro na boca dos filhos com quatro ou cinco anos, só para aparecer. Antigamente só os rapazes e raparigas a partir dos 10, onze anos", afirmou.

Com 45 anos de idade, Carlos Cadavez garante que já fumou na Festa dos Reis e avança que não é por isso que passou a ser fumador. "Não sou fumador e entre o pessoal da nossa juventude poucos são os que fumam", disse.

Além desta tradição, em Vale de Salgueiro também se distribui cerca de 300 quilos de tremoços e 100 litros de vinho em cabaças tradicionais.