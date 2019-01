A diretora-geral da Saúde referiu esta sexta-feira que a gripe deve entrar em período epidémico dentro “de poucos dias”.

"Em relação à gripe a atividade está a ser particularmente tardia", começou por dizer Graça Freitas, citada pela agência Lusa, à margem da cerimónia de posse dos órgãos sociais da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública.

A responsável explicou ainda que, neste momento, em Portugal e na Europa os vírus circulam com “baixa intensidade” e que dentro “de poucos dias” ou “uma semana” a gripe deve entrar em período epidémico, acrescentando que "neste momento está tudo dentro da normalidade".

"O grande conselho que damos é que não vão diretamente à urgência. A primeira porta de entrada no sistema de saúde, nesta altura, é o SNS24, através do número 808242424", referiu Graça Freitas, aconselhando ainda que as pessoas se protejam do frio pois este é o "período do ano de maior atividade para desenvolver fatores de risco".

Os centros de saúde da região de Lisboa e Vale do Tejo começam a partir desta sexta-feira a ativar os seus planos de contingência devido ao frio, reforçando equipas e alargando os horários.