O comandante dos Bombeiros Voluntários de Portimão afirmou esta sexta-feira que não houve qualquer incêndio numa das bancadas do Estádio Municipal de Portimão, depois do jogo entre o Benfica e o Portimonense, como havia sido noticiado.

“Foram apenas duas tochas deflagradas pelos adeptos. A situação não passou da coluna de fumo vista, não houve fogo e as cadeiras não arderam sequer, registando-se apenas pequenos danos em três ou quatro", referiu Richard Marques, citado pelo jornal regional “Barlavento”, acrescentando ainda que foram utilizados extintores "visto as tochas terem sido ativadas na bancada”, caso fossem arremessadas para o relvado, os bombeiros teriam “utilizado um recipiente com água semelhante ao que se vê em diversos estádios”.

“O nosso objetivo foi também evitar o pânico, dada a grande concentração de pessoas na zona. Fomos bem sucedidos, não houve exaltação em nenhum momento e tudo se processou com total tranquilidade", explicou.