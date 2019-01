"Aquilo que me disseram é que ela estava a gemer e ninguém sabia o que se passava com ela", explicou a familiar de uma mulher que deu à luz enquanto se encontra em estado vegetativo num hospital do Arizona.

A mulher está em estado vegetativo há dez anos, depois de quase se ter afogado, e em dezembro foi mãe de uma criança que se encontra bem de saúde, noticiou o New York Post.

A explicação não é clara e já foi aberta uma investigação de abuso sexual contra a Hacienda HealthCare. No entanto, depois do nascimento desta criança a instituição alterou os protocolos e só permite a entrada de um funcionário no quarto de uma paciente se este se fizer acompanhar por uma funcionária.

"Nenhum colaborador sabia que ela estava grávida até quase ao término da gravidez”, contou o mesmo familiar ao New York Post.