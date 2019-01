Hailie Scott Mathers é já uma influencer do Instagram. A filha do rapper Eminem conta já com mais de 1,4 milhões de seguidores na rede social onde são partilhadas fotografias.

A jovem terminou o curso de psicologia, mas quer que o seu futuro passe pelo mundo da beleza e da moda.

Protegida pelo pai que ficou com a sua custódia depois do divórcio de Kimberly Anne Scott, sempre esteve longe das luzes da ribalta, mas agora parece querer usar a plataforma social como forma de mostrar o seu trabalho.