A mulher que na última quarta-feira alvejou o companheiro com três tiros em Porto de Mós vai ficar em prisão preventiva.

Depois de ser ouvida esta sexta-feira no tribunal de Leiria, o juiz de instrução decidiu que a mulher fica sujeita à medida de coação mais gravosa.

Recorde-se que a suspeita foi detida pela Polícia Judiciária (PJ) na Gare do Oriente, em Lisboa, na última quinta-feira quando se preparava para abandonar o país.

A mulher terá fugido do local momentos depois de ter chamado o INEM após alvejar o homem com três balas, no peito, nas costas e no braço e o agredir com um pedregulho no crânio. Todas as agressões aconteceram à porta de casa e a arma pretendia ao casal, embora não fosse licenciada.

O homem encontra-se ainda internado no hospital de Leiria e a mulher será presente às autoridades judiciais.