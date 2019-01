“Quando chega o inverno e a altura da gripe, temos o teste anual do algodão ao SNS. E quando um SNS, que já em circunstâncias normais está no limite e sem reserva, se confronta com aumento do trabalho resultante do frio e do aumento da atividade dos vírus respiratórios, quem está no limite entra em falência e não tem qualquer capacidade de se adaptar", referiu o pneumologista e intensivista Filipe Froes, citado pela agência Lusa.

De acordo com o especialista, o SNS não tem sequer capacidade de aumentar a oferta "para um ligeiro aumento da procura", lembrando que a época gripal ainda está no início e que a gripe ainda nem entrou na fase epidémica. Contudo, já há relatos de sobrelotação em algumas urgência hospitalares devido ao aumento de afluxo de doentes.

"O que há é um agravamento do desequilíbrio em que já vivemos. Já vivemos numa situação no limite, que é disfarçada pela dedicação e espírito de missão dos profissionais, que vão tentando compensar as falências do sistema", acrescenta.

Em declarações à Lusa, o especialista referiu ainda que a solução passa por uma "planificação alargada, a médio e longo prazo", assente sobretudo na qualidade, na disponibilidade dos recursos e na proximidade.