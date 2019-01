O investimento conseguido através das Autorizações de Residência para a atividade de Investimento (ARI) foi inferior, em 0,6%, face ao registado ao ano anterior. Só em dezembro, o investimento foi superior a 94 milhões de euros, o triplo do registado no mesmo ano de 2017.

Deste valor, mais de 79 milhões dizem respeito a investimento captado por via de aquisição de bens imóveis e mais de 14 milhões por transferência de capital.

De acordo os dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) divulgados esta sexta-feira, no ano passado foram concedidos mais de 1.400 vistos, mais 4,2% do que em 2017.

Em dezembro, 134 vistos foram atribuídos mediante o crédito de compra de imóveis e destes 21 tiveram como rumo a compra de imóveis para reabilitação urbana. No total foram atribuídos 149.