No último mês do ano passado, a taxa de desemprego nos Estados Unidos foi de 3,9%, um valor que representa um aumento face aos 3,7% registados no mês de novembro.

No mesmo mês, 63,1% dos cidadãos encontram-se empregados ou à procura de emprego e o tempo de trabalho semanal nas empresas privadas aumentou cerca de 0,1% para uma média de mais de 34 horas enquanto na indústria aumentou para 40,9 horas.

De acordo com os mesmos dados, em termos de salário, o valor médio do trabalho aumentou 11 cêntimos de dólares para cerca de 24,20 euros - 27,48 dólares.

De acordo com o Gabinete de Estatísticas do Trabalho norte-americano, em dezembro de 2018 foram criados 321 mil novos postos de trabalho, no setor dos cuidados de saúde, restauração, construção, indústria e retalho.