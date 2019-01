Já estava anunciado há vários dias e tornou-se oficial esta sexta-feira: Fernando Andrade, avançado brasileiro de 25 anos que representou o Santa Clara durante uma temporada e meia (15 jogos e quatro golos esta época), depois de passagens por Oriental e Penafiel, assinou até 2023 com o FC Porto.

O novo número 37 dos dragões era cobiçado também pelo Benfica - chegou a visitar o Estádio da Luz no mês passado -, mas acabou por preferir a proposta portista, assumindo estar a cumprir "um sonho" desde a chegada a Portugal, em 2015. "Hoje estou a ter essa oportunidade e este é um sonho realizado para mim. Estou muito feliz. A partir do momento em que dei a minha palavra ao presidente, não tive qualquer dúvida", referiu, em declarações ao site do clube azul-e-branco, o primeiro reforço do FC Porto neste mercado de janeiro garantindo ainda "encaixar no sistema tático" preconizado por Sérgio Conceição.

Fernando Andrade, porém, pode não ser a única contratação oficializada nestes primeiros dias de janeiro. De acordo com o portal Maisfutebol, os dragões estão em negociações com Pepe, sem clube desde que rescindiu com o Besiktas, no passado mês de dezembro, devido a salários em atraso. O internacional português de 35 anos, recorde-se, representou o FC Porto entre 2004 e 2007. depois de ter chegado a Portugal em 2001 para o Marítimo, e desenvolveu uma relação de enorme carinho para com a cidade do Porto, onde ainda hoje mantém casa - na qual vivem, desde há alguns meses, já a mulher e as filhas. A vontade da família de continuar em Portugal, de resto, pode funcionar como fator decisivo para Pepe decidir regressar ao Dragão - isto, apesar de fonte oficial do FC Porto se ter recusado a comentar um possível acordo com o central.

Também esta sexta-feira os dragões revelaram que Brahimi saiu lesionado ao minuto 77 do jogo das Aves, estando a contas com uma mialgia na coxa direita. O campeão nacional já trabalha com vista à preparação da partida com o Nacional, no Dragão, na próxima segunda-feira.