O crédito ao consumo e outros fins aumentou cerca 27 milhões de euros em novembro, em comparação com o mês de outubro e mais de 26 milhões de euros se a comparação for feita em relação ao mesmo mês do ano passado.

De acordo com os dados do Banco de Portugal, também em novembro o crédito dos bancos à habitação diminuiu 18 milhões de euros em relação mês homólogo, fixando-se em mais de 98 milhões de euros.

Já no que diz respeito às empresas, o crédito aumentou 72 milhões de euros em novembro, totalizando 71.155 milhões de euros. No entanto, no que diz respeito às empresas exportadoras, diminuiu em 71 milhões de euros e registou mais de 16 milhões de euros.

Quanto ao rácio vencido, no que diz respeito às famílias diminuiu 0,1% face a outubro e foi de 3,8%. A mesma evolução aconteceu na habitação que recuou para 2,6%.