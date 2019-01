A Assembleia da República aprovou, esta sexta-feira, com a abstenção do PS, projetos de lei do BE e do CDS-PP para o reconhecimento e a regulamentação de uma nova profissão em Portugal: criminólogo.

A proposta do BE pretende que se considere a criminologia como a profissão que, na área das Ciências Sociais, analisa e estuda o fenómeno criminal, presta apoio às Instituições de Controlo, colabora na realização da prova pericial, entre outros de natureza análoga.

Já o projeto de lei do CDS visa habilitar os criminólogos a exercer as suas funções, com grau de licenciatura em criminologia, e respeito pelas regras de ética e pelos códigos de conduta que possam vir a ser aprovados pelas respetivas organizações profissionais.