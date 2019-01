Esta sexta-feira deflagrou um incêndio num prédio de três pisos na Amoreira, no Estoril, tendo feito cinco feridos, um dos quais que se encontra em estado grave. Dois dos feridos são militares da GNR, avança a SIC Notícias.

Ao mesmo canal, o CDOS de Lisboa confirmou que as chamas começaram pelas 13h20 na cave do prédio, que fica situado na avenida do Ultramar, na Amoreira, Estoril.

No local estão vinte elementos dos Bombeiros, INEM, Proteção Civil e os serviços municipais da Câmara Municipal de Cascais, apoiados por nove viaturas.